В российском офисе немецкой компании рассказали о корпоративных продажах автомобилей за прошлый месяц.

Как рассказали в пресс-службе марки, корпоративные продажи Volkswagen в сентябре выросли на треть и составили 3 480 экземпляров.

С начала года рост продаж авто корпоративным клиентам составил 21%. Общие продажи бренда в России составили 9 560 авто, а это больше на 2 процента.

Самыми популярными автомобилями Volkswagen являются Polo, Tiguan, Touareg и Teramont.