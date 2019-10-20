УАЗ вспомнил о «полуторке» УАЗ-3727

В очередной публикации в социальной сети «ВКонтакте» от компании «УАЗ» написали про проект УАЗ-3727, который был «похоронен» во времена перестройки.

УАЗ-3727 начали разрабатывать после распоряжения поступившего с КПСС. На начальной стадии разработки «полуторки» использовались силы специалистов НАМИ, а позже к проекту были подключены и работники «УАЗа».

В рамках проекта УАЗ-3727 планировалось создать микроавтобус, фургоны разных модификаций и бортовой грузовик. В 1886 году предприятие даже приступило к испытаниям УАЗ-3727.

Машина получила несущий кузов, дисковые тормоза и зависимые рессорные подвески.

Мотор в модели должны были устанавливать бензиновый объёмом 2,45 литра. В качестве альтернативы рассматривали 70-сильный дизель, созданный на базе ДВС фирмы Iveco.