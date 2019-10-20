Продажи автомобилей Subaru в РФ упали на 6 процентов

Этот результат в сравнении с прошлым годом оказался на 6% хуже, при этом за период с начала года сохраняется положительная динамика продаж.

За девять месяцев компания продала 61 483 авто, что больше на 7%. Доля автопроизводителя на рынке составила 4,8% против 4,4% годом ранее.

Самой продаваемой моделью в сентябре стал лифтбек Rapid, реализованный в количестве 2 918 штук, что на 9% меньше.

Второй результат показал Kodiaq, продажи которого составили 2 297 экземпляров, что на 3% больше. В тройке самых продаваемых автомобилей бренда располагается Skoda Octavia – 2 034 ед., что на 3% меньше.