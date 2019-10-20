Названы топ-5 лучших недорогих кроссоверов для зимы

Эксперты проанализировали предложения на российском рынке и выбрали пять недорогих кроссоверов, которые являются идеальными для эксплуатации зимой.

Автоэксперты CarsWeek.ru составили рейтинг недорогих кроссоверов для зимы, а возглавляет его кроссовер Renault Duster.

Автомобиль можно приобрести за 840 тысяч рублей в полноприводной модификации с 1.6-литровым двигателем и шестискоростной механической КП. На второе место определили кроссовер Toyota RAV4, пятая генерация которого с начала месяца стала доступна для заказа. Модель оценена от 1 756 000 рублей.

На третьей строчке ТОПа расположился бестселлер российского сегмента кроссоверов — Hyundai Creta. Он продается по цене от 957 000 рублей.

Также эксперты советуют присмотреться к Geely Atlas и Renault Arkana. Первый в полноприводной комплектации оценен в 1 445 000 рублей, а Renault Arkana с полным приводом предлагается за 1 185 000 рублей.