Subaru в РФ начала продавать кроссовер Outback в версии Black Line

Кроссовер в специальном исполнении Black Line с сентября был доступен для заказа, а теперь его привезли в дилерские центры марки.

Subaru начала продавать в РФ новую спецверсию модели Outback по цене 3 159 900 рублей за вариант с 2,5-литровым двигателем и 3 669 900 рублей за модель с двигателем 3,6 литра.

Outback в модификации Black Line создавали на базе комплектации Premium ES. Отличается новинка наличием новых колесных дисков, рейлингами на крыше, решеткой радиатора и окантовкой противотуманных фар черного цвета.

Помимо этого, модель получит шильдики с указанием принадлежности к спецверсии, а также аудиосистему с 9 динамиками, омыватель в камере заднего вида и всего два цвета на выбор — «Белый перламутр» и «Черный металлик».