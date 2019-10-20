Удешевлённая версия Kia Sportage стала бестселлером марки

Как выяснилось, удешевлённая версия Kia Sportage стала бестселлером бренда. Ее объёмы продаж за девять месяцев года составили 64 тыс. экземпляров, что стало рекордным показателем за всю историю модели.

Этот кроссовер продается по цене от 108 900 юаней или около 990 000 рублей. Автомобиль создавали на платформе Sportage прошлого поколения, который ранее продавался в России с 2010 по 2015 год.

Линейка двигателей Sportage представлена 2,0 и 1,4-литровыми моторами с отдачей 161 и 140 л.с.

В паре с моторами работает шестискоростная механика или автомат, а также семискоростной робот с двумя сцеплениями.