Mazda выпустит новый передовой дизельный ДВС в следующем году

Японская компания в следующем году представит новый дизельный ДВС, о чем заявил представитель европейского подразделения Mazda.

По словам главы отдела исследований и разработок Кристиана Шульце, компания сейчас готовит новый дизельный мотор, который покажет насколько могут быть эффективными и экологичными современные дизельные агрегаты.

Ранее сообщалось, что Mazda начнет производить рядные шестицилиндровые бензиновые Skyactiv-X и дизельные Skyactiv-D, а также гибридные силовые установки и электрические моторы.

В текущем месяце Mazda в Токио представит свой первый элеткрокар.