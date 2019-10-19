Японская компания в следующем году представит новый дизельный ДВС, о чем заявил представитель европейского подразделения Mazda.
Mazda выпустит новый передовой дизельный ДВС в следующем году
19.10.2019 18:53
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По словам главы отдела исследований и разработок Кристиана Шульце, компания сейчас готовит новый дизельный мотор, который покажет насколько могут быть эффективными и экологичными современные дизельные агрегаты.
Ранее сообщалось, что Mazda начнет производить рядные шестицилиндровые бензиновые Skyactiv-X и дизельные Skyactiv-D, а также гибридные силовые установки и электрические моторы.
В текущем месяце Mazda в Токио представит свой первый элеткрокар.
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