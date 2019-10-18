Обновленный кроссовер Buick Envision рассекретили до премьеры

Модели марки Buick большим спросом пользуются на китайском рынке, где и осуществляется выпуск машин американской марки.

В Китае раскрыли внешность и характеристики кроссовера Buick Envision, который производят только в Китае, откуда он экспортируется в США.

Buick Envision в Китае считается флагманской моделью марки, и для нее подготовили рестайлинг, который затронет не только внешность, но и технические характеристики модели.

Изображения новой версии, а также некоторые характеристики были опубликованы на сайте министерства промышленности КНР.

В Кроссовере будет новая оптика, изменённая радиаторная решетка и бамперы. Указано, что после рестайлинга длина автомобиля вырастет на 8 мм до 4 694 мм, а размер колесной базы останется без изменений – 2 750 мм.

Помимо внешних изменений в Envision изменится мощность бензинового 1,5-литрового турбомотора. В частности, его отдача уменьшится до 162 л.с.

Технические данные 2,0-литрового 260-сильного мотора остались без изменений. Рестайлинговый Buick Envision в Китае должны представить в текущем году.