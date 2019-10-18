Новая версия кроссовера уже появилась в базе министерства промышленности Китая, где опубликовали фотографии и некоторые технические характеристики.

Кроссовер Chevrolet Blazer станет трехрядным для Китая и получит длину больше на 137 мм. Габариты автомобиля составят: 4 999/1 953/1 727 мм, колесная база – 2 863 мм.

В движение трехрядный Chevrolet Blazer будет приводиться двухлитровым турбированным двигателем. В паре с мотором будет работать девятискоростной автомат, а его мощность составит 230 л.с.

Систему привода предложат, как на переднюю, так и на обе оси. Предполагается, что презентация новинки состоится в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу.

Предварительная стоимость семиместной версии кроссовера составит 2,2 млн рублей.