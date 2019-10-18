Названы самые проблемные автоматические КП в автомобилях

Рейтинг автомобилей с самыми проблемными автоматическими КП был составлен экспертами «Автовзгляд». На первое место они определили трансмиссию DP0/AL4, в которой частой проблемой являются рывки при переключении с первой на вторую передачу, а также подтекает масло из-под сальников.

Такой тип КП можно встретить в автомобилях Logan и Sandero, а также Peugeot 308 и Citroen C4.

На втором месте среди самых проблемных трансмиссий оказалась коробка DSG DQ200, устанавливаемая в машины VAG с пониженным крутящим моментом.

На третьем месте составленного ТОПа оказалась коробка JATCO JF011E, которую устанавливают в Qashqai и X-Trail, а также в Nissan Juke.