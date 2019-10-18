Названы самые популярные в Санкт-Петербурге автомобили с пробегом

Недавно российские аналитики рассказали о самых востребованных авто с пробегом в Москве, а теперь названы самые популярные машины в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в агентстве «Автостат», основной для рейтинга стали данные по продажам авто на вторичном рынке за период с января по сентябрь этого года.

В этот период жители Северной столицы купили 133 тыс. легковушек с пробегом. Самым продаваемым автомобилем в Петербурге, как и в Москве, является Ford Focus. Его объёмы продаж составили 5,3 тыс. экземпляров.

Вторым по популярности стали Hyundai Solaris (3,1 тыс. ед.), а третьим — Volkswagen Polo (3 тыс. ед.). Следом за ними на четвертом и пятом месте оказались Skoda Octavia и KIA Rio, которых было перепродано 2,9 тыс. и 2,7 тыс. единиц.

В десятке лидеров еще оказались: Opel Astra (2,2 тыс. ед.), Volkswagen Passat (2 тыс. ед.), Renault Logan (1,9 тыс. ед.), BMW 5-Series (1,6 тыс. ед.) и Volkswagen Golf (1, 6 тыс. ед.).