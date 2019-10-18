Онлайн презентация нового поколения кроссовера Peugeot 2008 состоялась еще в июне, но автопроизводитель решил провести его премьеру и на автосалоне в Гуанчжоу.
Названа дата старта продаж кроссовера Peugeot 2008 новой генерации
18.10.2019 16:05
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Дебют кроссовера состоится 22 ноября и сразу после презентации он поступит в продажу на китайском рынке.
Об изменениях в модели после смены поколений сообщалось ранее, а нам остается добавить, что его сборка уже стартовала на предприятии Dongfeng и PSA в Китае.
На рынке автомобиль будет представлен в пяти версиях. Стоимость и комплектации кроссовера будут названы ближе к старту продаж.
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