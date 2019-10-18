Honda продемонстрировала первое изображение нового Jazz

Honda опубликовала тизер нового поколения хэтчбека Honda Jazz. На некоторых рынках эта модель продается под названием Fit. В России в данный момент хэтчбек не продается.

Презентация Honda Jazz состоится на Токийском автосалоне 23 октября. По имеющимся данным, новое поколение хэтчбека получит светодиодную оптику и гибридную силовую установку для европейского рынка.

Японская компания пока держит в секрете все технические характеристики Jazz/Fit.

Ранее представители компании сообщали, что модель станет более просторной и комфортной.

Текущее поколение Jazz получило обновление в 2017 году. Сейчас хэтчбек предлагается с 1,5 и 13-литровыми ДВС мощностью 130 и 100 л.с.