Bentley запустил в производство новый Flying Spur



Сегодня компания Bentley объявила о запуске производства седана Flying Spur. Как рассказали в пресс-службе автопроизводителя, все автомобили собирают вручную.

В сборке одного автомобиля участвует 200 специалистов на 84 участках производственной линии предприятия в Крю.

В Россию заказанные экземпляры автомобиля приедут в первой половине будущего года.