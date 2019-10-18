отзыв об авто

Поиск

Bentley запустил в производство новый Flying Spur

Новости
18.10.2019 15:59
19 0

Новый роскошный седан был представлен в начале лета, а позднее стала известна его стоимость для России.


Сегодня компания Bentley объявила о запуске производства седана Flying Spur. Как рассказали в пресс-службе автопроизводителя, все автомобили собирают вручную.

В сборке одного автомобиля участвует 200 специалистов на 84 участках производственной линии предприятия в Крю.

В Россию заказанные экземпляры автомобиля приедут в первой половине будущего года.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿