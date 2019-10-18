Toyota готовит 2,5-метровый электромобиль с запасом хода 100 км

Одна из ведущих мировых автомобильных компаний на домашнем рынке анонсировала 2,5 метровый электрический автомобиль с запасом хода 100 км.

Концептуальная модель под названием Toyota BEV по размерам меньше, чем Smart ForTwo. Длина электрокара составляет 2 490 мм, ширина — 1 290 мм, а высота — 1 550 мм.

Заявлено что сити-кар способен на одном заряде проехать до 100 км, а его максимальная скорость ограничена на отметке 60 км/ч.

В Toyota уверены, что запаса хода BEV вполне хватит для ежедневных поездок по городу. Полноценная презентация электрокара состоится в конце месяца на автосалоне в Токио.

Toyota BEV будет серийным, причем в компании планируют выпускать две версии — стандартную и для деловых поездок. В последней будет установлен раскладной столик для ноутбука или планшета.