В Hyundai анонсировали новый бренд для водородных автомобилей

Hyundai водородные автомобили будет продавать под торговой маркой Neptune, который был зарегистрирован в Австралии.

На этом рынке корейский автопроизводитель под новой маркой будет предлагать электрические и водородные машины, а также грузовики.

У Hyundai есть стратегия FCEV Vision 2030, в рамках которой до 2030 года планируется продавать до 500 тысяч «зеленых» автомобилей в год.

Сейчас в рамках программы запущен второй завод FCEV, а он должен помочь до 2022 года увеличить объём производства до 40 тыс. водородных автомобилей.