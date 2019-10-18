Опубликован рейтинг самых дорогих автомобильных марок 2019 года

Рейтинг топ-10 был опубликован агентством Interbrand и в нем оказалось 15 автомобильных брендов.

Самым дорогим брендом в мире в целом оказалась Apple, которая оценивается в 234,241 млрд долларов. На второй строчке оказался Google — 161,713 млрд долларов и в тройке лидеров располагается Amazon — 125,263 млрд долларов.

Если рассматривать только автомобильные марки, то тут лидерами стали Toyota и Mercedes-Benz, которые были самыми дорогими и в прошлом году.

Японская компания оценивается в 56,246 млрд долларов, а немецкая – в 50,823 млрд долларов. На третьем месте с оценочной стоимостью 41,440 млрд долларов оказалась BMW. Эти марки в общем рейтинге располагаются на 7,8 и 13-м месте соответственно.

На четвертом и пятом месте среди автопроизводителей оказались Honda и Ford — 24,422 млрд и 14,325 млрд долларов. Они находятся на 21 и 35 месте ТОП-100 самых дорогих брендов в мире.

Отдельно стоит отметить компанию Ferrari, которая находится на 77 месте и увеличила свою стоимость на 12% до 6,458 млрд долларов. Серьёзное снижение стоимости оказалось у компании Kia – минус 7% до 6,428 млрд долларов.