«АвтоВАЗ» проверит наличие динамиков на Lada Largus

Динамики в партии автомобилей Лада Ларгус могли не установить из-за сбоя, произошедшего на сборочной линии.

Как стало известно «Лада.Онлайн», представители «АвтоВАЗа» попросили дилеров проверить наличие динамиков в автомобилях, сошедших с конвейера в период со 2 июля по 26 сентября этого года.

Брак может быть в 689 автомобилях. В случае, если дилер выявит отсутствие динамиков, он должен из установить.

Отмечается, что вероятность того, что в Ларгусах нет динамиков очень низкая.