Три модели Hyundai прибавили в цене в России

Компания Hyundai переписала цены на три автомобиля из модельного ряда в России.

Об этом сообщили специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили, официально представленные в России.

В октябре было зафиксировано удорожание моделей Hyundai Solaris, Elantra и Sonata, которые прибавили в цене от 5 до 20 тыс. рублей.

Так, базовая версия Solaris осталась без изменений, а вот комплектации Active Plus и Elegance подорожали и предлагаются для покупки за 819 000 и 1 011 000 рублей соответственно.

Модель Elantra прибавила в цене в комплектациях Start, Base и Elegance. Теперь цены на автомобиль варьируются от 1 059 000 до 1 330 000 рублей.

Все версии Hyundai Sonata стали дороже на 20 тыс. рублей. Диапазон стоимость теперь составляет от 1 380 000 до 1 820 000 рублей.