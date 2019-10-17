Глушитель для Шкода: особенности и правила выбора

Выхлопная система любого авто немыслима без надежного глушителя, главная задача которого, прежде всего, заключается в подавлении шума от выпуска газов в окружающую среду и непосредственная их очистка при прохождении катализатора.

Данная деталь завершает внешний вид любого транспортного средства с ДВС и входит в систему, которая состоит из нескольких частей. Сейчас глушитель на Шкоду, купить который несложно, можно найти в огромном ассортименте, что порой затрудняет выбор. Главное правило, которому вы должны следовать при подборе элементов системы выхлопа, это приобретение их лишь у официального дилера.

Важные моменты, на которое стоит обратить внимание:

● материал и конструкция глушителя. Все производители в изготовлении таких устройств используют четыре основные марки стали: углеродистая, алюмооцинкованная, нержавеющая и алюминизированная, которая сейчас встречается все чаще. Так как металл отличается хорошим качеством и обладает превосходной прочностью. Он почти не подвергается коррозии и может похвастаться довольно большим ресурсом;

● конструктивное исполнение и объем. Цена новых глушителей зависит напрямую от данных параметров. Внешний вид поможет вам понять, какого типа деталь у вас в руках. Это может быть прямоточный, лабиринтный, комбинированный или резонансный диспозитивный тип;

● качество изготовления. Обратите внимание на особенности сварочных швов. Если на них присутствуют складки, то лучше воздержаться от покупки;

● масса глушителя. Согласно статистике, более тяжелые глушители намного лучше справляются с поставленными задачами.

Отметим, что поглощение шума напрямую зависит от объема устройства и от его конструктивного исполнения. Корпус двухслойный отличается долговечностью, прочностью и намного лучше гасит шум, чем однослойный вариант.

Если вам нужен надежный глушитель Шкода, который будет полностью отвечать заявленным требованиям, то рекомендуем приобретать его только у Официального дилера. Так как оригинальные запчасти отличают инновационные технологии при проектировании, производстве и испытании на практике, достойное качество и приемлемые цены. Они сертифицированы и тщательно протестированы заводом-изготовителем Шкода.

На оригинальный глушитель для автомобилей Skoda, так же, как и на иные запчасти, при условии их выбора и установки у Официального дилера, распространяется соответствующая гарантия, что обязательно подтверждается документально.

Оригинальные глушители прекрасно подойдут вашему авто, что исключит возникновение проблем при их будущей эксплуатации, а также обеспечит желаемый комфорт.

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