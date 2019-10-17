Первый электрический кроссовер от Skoda замечен на тестах

Электрокар от чешского бренда тестировали на знаменитой трассе Нюрбургринга, где новинка и была замечена фотошпионами.

В частности, на фото запечатлён тестовый мул, поэтому о внешности модели пока говорить не приходится. Уже известно, что в основе электрокара расположится платформа MEB, используемая в новом Volkswagen ID.3. тестовый мул тестируют в кузове актуального Tiguan.

Предполагается, что серийный вариант электрического кроссовера будет выполнен в стиле прототипа Skoda Vision iV.

Что касается названия новой модели, то это может быть Eniaq или Enyaq, а вот технические характеристики будут близки с тем, что получит грядущий Volkswagen ID.4.

Силовая установка кроссовера, как ожидается, будет представлена двумя электромоторами по одному на каждой оси. Их мощность будет около 305 л.с.