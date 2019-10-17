Японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию

Это произойдет до конца года вместе с прекращением действия ОТТС, которое продлевать не собираются.

О том, что Mitsubishi Pajero снимут с производства стало известно еще летом, когда компания объявила о прекращении выпуска в Японии.

При этом на других рынках модель продолжали продавать, так как спрос на нее оставался стабильным.

Но стало известно, что японский внедорожник Mitsubishi Pajero до конца года покинет Россию, когда закончится действие ОТТС.

Как выяснилось, документы продлевать компания не будет. Впрочем, какое-то время Pajero будет продаваться из складских запасов.

О судьбе внедорожника российский офис компании объявит в конце октября. Стоит отметить, что в этом году Pajero на российском рынке был продан в количестве всего 1000 экземпляров.