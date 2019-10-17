Volvo представил свой первый электрический кроссовер XC40 Recharge

Шведский автопроизводитель Volvo представил свой электрокар, который становится не только первым полностью электрическим автомобилем бренда, но и первым в новой линейке с названием Recharge.

В этом семействе в дальнейшем будут представлены не только электромобили, но и гибридные модели. Что касается первого электромобиля, то им стала полностью электрическая версия кроссовера XC40.

Он создан на той же платформе СМА, что и обычный кроссовер, но получил установку с двумя электрофорами. Суммарная отдача электромоторов составляет 408 л.с., а показатель крутящего момента равен 660 Нм.

Заявленный запас хода составляет 400 км по циклу WLTP, а для зарядки аккумулятора до 80% от специальной станции потребуется 40 минут.

От 0 до 100 км/ч электрический кроссовер разгонится за 4,9 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Европейские продажи XC40 Recharge запланированы на 2020 год. Ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации.