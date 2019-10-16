Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback

Модель уже доступна для покупки по цене 7 770 000 рублей. Audi привезла в РФ только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback, каждый из которых будет отличаться особым цветом кузова.

На выбор покупателю предлагают оттенок красного Misano Red, синего Navarra Blue, черного Mythos Black, серого Daytona Grey и Nardo Grey и белый Glacier White.

Новая RS получила 2,9-литровый шестицилиндровый двигатель, мощность которого составляет 450 л.с., а показатель крутящего момента – 600 Нм.

В паре с мотором работает 8-ступенчатая КП и полноприводная система. Разгоняется лифтбек до первой сотни за 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.