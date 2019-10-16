Продажи электромобилей в РФ выросли в три раза за сентябрь

Российские аналитики опубликовали статистику по продажам новых электрокаров в стране по итогам сентября.

В отчетный период россияне приобрели 23 электромобиля, что в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года оказалось в три раза больше.

В сентябре 2018 года было продано всего 8 единиц. Чаще всего в России продавались Jaguar I-Pace и Nissan Leaf, результат которых составил по 9 экземпляров.

Еще в сентябре было продано два Model 3 и столько же Model X, а также один Model S. По-прежнему лидерами среди регионов по продажам электрокаров являются Москва, Подмосковье и Приморский край.