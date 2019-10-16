Стало известно, как россияне выбирают автомобили

В целом было отмечено, что в России автомобилисты стали быстрее решаться на покупку новой машины. Так, порядка 65% респондентов присматриваются к автомобилям в среднем за два месяца.

Из них 27% россиян, которые уже владели авто ранее, решаются на покупку новой машины за две недели, а 80% покупают автомобили меньше, чем за три месяца.

Около трети россиян выбирают машину той же марки, что и ранее. В большинстве случаев автомобилисты решаются на покупку новой машины в случае улучшения финансовой ситуации.

Также необходимость в смене автомобиля возникает в связи со сменой работы, прибавлением в семье, а также переездом или свадьбой. Порядка 98% россиян подбирают себе автомобиль и изучает информацию в Интернете.