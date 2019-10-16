Toyota сменила поколение хэтчбеку Toyota Yaris

Японский автопроизводитель 16 октября провел презентацию четвертого поколения хэтчбека Toyota Yaris, который теперь базируется на платформе GA-B.



Эта основа является модифицированной версией TNGA и предназначена для компактных автомобилей длиной не более четырех метров. Toyota Yaris нового поколения отличается от предшественника габаритами.

Его колесная база выросла на 55 мм, ширина на 50 мм, при этом показатель высоты стал меньше на 40 мм. Также был снижен на 20 кг вес машины.

Среди прочих изменений стоит отметить появление в салоне проекционного дисплея, а также мультимедийной системы Toyota Touch с сенсорным дисплеем.

Моторная гамма хэтчбека новой генерации представлена обычными ДВС и гибридной силовой установкой. На старте продаж модель будет предложена в гибридной модификации, так как в прошлом поколении на нее приходилось 80% продаж.

В составе силовой установки теперь появился 1,5-литровый бензиновый мотор и один электродвигатель. ДВС имеет мощность 80 л.с., а суммарную отдачу установки и динамические характеристики в компании не раскрыли, отметив, лишь, что гибрид станет мощнее на 15% в отличие от предшественника.

Среди обычных ДВС будет 1,0-литрвый двигатель с вариатором Super CVT-i и 1,5-литровый агрегат Dynamic Force, который будет работать с механикой или вариатором.

Система привода для Toyota Yaris доступна как на переднюю, так и на обе оси. В продажу новое поколение хэтчбека поступит в феврале следующего года, а тогда же будут названы цены и комплектации.