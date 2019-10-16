Среднегодовой пробег легковых автомобилей в РФ составил 15 000 км

Специалисты «Автостат» проанализировали данные нескольких десятков миллионов объявлений о продаже автомобилей возрастом не более 20 лет.

С помощью особого алгоритма, аналитики рассчитали средний годовой пробег одной легковушки в России.

Оказалось, что среднегодовой пробег легковых автомобилей в РФ в 2019 году составил 15 000 км.

При этом отмечается, что в зависимости о того, к какому сегменту относятся машины, этот показатель меняется.

Например, среди премиальных автомобилей средний пробег составил 15 512 км, а у массовых машин – 15 860 км.