Как улучшить вместительность и удобство автомобиля?

Многие водители порой задумываются о том, как сделать свой автомобиль более вместительным и удобным. Конечно, если это автомобиль сегмента премиум-класса, то производитель уже позаботился обо многих факторах. Однако, даже такие машины можно улучшить и подстроить под собственные требования. О том, как это сделать, рассказывается ниже.

Как можно увеличить вместительность авто?

Вне зависимости от того, идет ли речь о малолитражке или внедорожнике, зачастую водителям начинает не хватать места в салоне. Это может быть связано со многими причинами, но самыми распространенными выступают поездки за город и на дальние расстояния, когда собирается небольшая группа людей. Одного багажника становится недостаточно и в этот момент приходят на помощь такие решения, как бокс на крышу или прицеп. Последний вариант идеально подойдет для внедорожника, чья мощность способна справиться с весом прицепа, но что делать тем, у кого малолитражный городской автомобиль?

Дополнительный багажник на крыше станет оптимальным решением. В нем можно поместить вещи, которые будут защищены от климатических условий и воздействия внешней среды. Велосипедистов может заинтересовать держатель, устанавливаемый на дверцу багажника авто. В качестве более доступного варианта может использоваться решетка-держатель, также закрепляемая на крыше.

Как повысить удобство и придать уют салону?

Теперь немного об удобстве в салоне. Вне зависимости от того, является ли читатель владельцем кожаного, тряпичного или комбинированного салона, чехлы на сиденья автомобиля никогда не окажутся лишними. Помимо улучшения эстетического вида, они сделают кресла более удобными. Благодаря им сиденья станут более мягкими, а в холодное время года их можно еще и утеплить.

Помимо вышеуказанного способа сделать машину более уютной, можно использовать и другие предметы, делающие интерьер более комфортным:

коврики в салон автомобиля;

дополнительные подстаканники;

держатель для мобильного устройства;

беспроводная гарнитура;

ненавязчивый ароматизатор;

подушки для шеи, крепящиеся к держателям подголовника.

Эти несложные способы помогут сделать автомобиль более удобным в эксплуатации, они придадут ему некий уют. Самое главное заключается в том, что данные способы не требуют больших финансовых вложений, но, благодаря им автомобиль сразу же преобразится.