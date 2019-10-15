Оборудование для ремонта дорог

Одной из распространенных причин ДТП являются дефекты асфальта, своевременно не устраненные дорожными службами. Современная техника позволяет оперативно и с минимальными затратами устранить ямы, трещины и ухабы, возникающие за счет механических повреждений и неблагоприятных природных воздействий.

Выбираем оборудование для ремонта автодорог

Наиболее часто для быстрого, качественного и недорого ремонта используется метод рециклинга. Асфальт демонтируется при помощи холодного фрезерования и используется для подготовки новой асфальтобетонной смеси непосредственно на месте проведения дорожно–ремонтных работ.

К преимуществам метода относят:

экономическую эффективность — переработка старого асфальта обходится дешевле закупки нового и не требует затрат на утилизацию;

безотходность ремонта и сохранность природных ресурсов.

Работы проводятся при помощи специализированного оборудования — дорожных фрез и рециклеров.

Навесные фрезы на базе МТЗ

Дорожные фрезы ЕМ 400, ЕМ 600 и ЕМ 1000 применяются для ремонта асфальтированных автодорог, улиц и площадей. Числовой индекс указывает на ширину фрезерования — соответственно, 400 мм, 600 мм и 1000 мм.

От других отечественных аналогов дорожная фреза https://www.evromash.com/catalog/machinery1/freza/ отличается рядом преимуществ.

Основными элементами являются фрезеровочный барабан с резцедержателями, конвейерная лента и управляющий гидропривод проверенного бренда Danfoss. Замена поврежденных резцов производится оперативно, не вызывая никаких затруднений.

Благодаря особой системе крепления замена барабана производится без монтажа оборудования.

Регулировка глубины фрезерования производится непосредственно в ходе работы.

Задняя посадка на трехточечное крепление обеспечивает повышенную производительность и надежность фрезы, а также сниженный уровень вибрации.

Прицепной рециклер ЕМ 3200 для ямочного ремонта

Для переработки демонтированного фрезой асфальта используется рециклер https://www.evromash.com/catalog/machinery1/recikler/ — мобильная установка, изготавливающая готовую к укладке асфальтовую смесь. В его барабане могут разогреваться фракции снятого асфальта и холодной асфальтовой смеси, поддерживаться температура загруженных на заводе горячего битума или готовой смеси.

Разновидность установки подбирают, ориентируясь на характер и объем планируемых работ — локальный или масштабный. Они отличаются производительностью, емкостью барабана и топливного бака, габаритными размерами, типом привода перемешивающего устройства.