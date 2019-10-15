Опубликованы фотографии серийной версии кабриолета Lexus LC

Новый кабриолет Lexus был замечен в США во время съёмок. Эту модель должны представить через месяц на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Концепт Lexus LC с открытым верхом был показан в Детройте в 2019 году, а сейчас на снимках можно увидеть серийную версию кабриолета, в которой есть некоторые отличия от показанного в начале года концепта.



В частности, в серийном варианте будут установлены измененные кресла и появится защитный экран от ветра.

Данные про силовые агрегаты кабриолета пока не раскрыты, но скорее всего они будут позаимствованы у купе Lexus LC, в котором устанавливается пятилитровый V8 мощностью 477 лошадиных сил и гибридная силовая установка на основе 3,5-литрового V6.



В России купе Lexus LC предлагается в одной комплектации LC 500 Sport+ с 5,0-литровый мотором. Стоимость данной версии 8,4 миллиона рублей.