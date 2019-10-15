Kia готовит новый компактный кроссовер дешевле Kia Seltos

Новый кроссовер компании Kia может выйти уже в 2020 году.

О планах автопроизводителя по выпуску новой компактной модели стало известно журналистам портала Car and Bike.

По их информации, Kia готовит новый компактный кроссовер дешевле и компактнее Kia Seltos. Это будет субкомпактный кроссовер, который изначально поступит в продажу на индийском рынке, а позже появится и за его пределами.

Кодовое название новинки QYI (или QY), а ее дебют ожидается уже в начале будущего года, тогда как на рынок она выйдет уже летом.

Предполагается, что линейка двигателей модели будет представлена 1,2 и 1,0-литровыми бензиновыми моторами, а также дизельным 1,4-литровым агрегатом.