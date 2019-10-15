Названы 10 самых распространенных люксовых автомобилей в РФ

По состоянию на середину 2019 года в нашей стране было зарегистрировано более 13 тыс. люковых автомобилей.

Среди чаще всего встречаются автомобили модели Mercedes-Benz Maybach S-класса, которые и возглавили составленный топ-10 самых распространенных люксовых автомобилей в РФ с результатом 3 016 зарегистрированных машин.

На втором месте составленного агентством «Автостат» рейтинга, находится Bentley Continental GT с показателем 2 353 ед.

В тройке лидеров располагается Bentley Continental Flying Spur (834 ед.). На четвертом и пятом месте оказались Maserati Levante (632 ед.) и Bentley Bentayga (588 ед.).

В десятке лидеров числятся: Maserati Quattroporte (444 ед.), Rolls-Royce Phantom (440 ед.), Rolls-Royce Ghost (349 ед.), Rolls-Royce Wraith (342 ед.) и Maserati GranTurismo (197 ед.).