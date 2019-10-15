По состоянию на середину 2019 года в нашей стране было зарегистрировано более 13 тыс. люковых автомобилей.
Названы 10 самых распространенных люксовых автомобилей в РФ
15.10.2019 18:25
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Среди чаще всего встречаются автомобили модели Mercedes-Benz Maybach S-класса, которые и возглавили составленный топ-10 самых распространенных люксовых автомобилей в РФ с результатом 3 016 зарегистрированных машин.
На втором месте составленного агентством «Автостат» рейтинга, находится Bentley Continental GT с показателем 2 353 ед.
В тройке лидеров располагается Bentley Continental Flying Spur (834 ед.). На четвертом и пятом месте оказались Maserati Levante (632 ед.) и Bentley Bentayga (588 ед.).
В десятке лидеров числятся: Maserati Quattroporte (444 ед.), Rolls-Royce Phantom (440 ед.), Rolls-Royce Ghost (349 ед.), Rolls-Royce Wraith (342 ед.) и Maserati GranTurismo (197 ед.).
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