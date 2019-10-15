Рестайлинговый Hyundai Solaris 2020 приехал к дилерам в Китае

В китайских дилерских центрах марки Hyundai появились первые экземпляры рестайлингового седана Verna. На российском рынке эта модель продается под названием Solaris.

Рестайлинговая версия седана получила новый «передок» и стала немного длиннее (+25 мм). Теперь модель больше похожа на новую Elantra.

Также были изменены задние фонари и добавлен увеличенный сенсорный экран мультимедийной системы. Новинка предлагается только с 1,4-литровым мотором мощностью 100 л.с.

В паре с двигателем работает шестискоростная механика или автомат. Стоимость обновленного седана составит 73 900 юаней или около 680 тыс. рублей. Не исключено, что подобный рестайлинг будет сделан и для российской версии седана.