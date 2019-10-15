Новый завод в Турции становится 123 для компании, но его строительство решили приостановить, что связано с политической напряженностью.
Volkswagen остановил строительство нового автозавода в Турции
15.10.2019 18:11
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В строительство новой производственной площадки Volkswagen инвестировал 1,4 млрд долларов.
В начале этого месяца компания открыла свое подразделение и планировала запуск производства.
В результате Volkswagen остановил строительство нового автозавода в Турции и его запуск в связи с военным вторжением Турции в северные районы Сирии.
Как отметили представители компании, они внимательно следят за ситуацией, а решение о приостановке запуск предприятия было принято управляющими.
На новом предприятии планировали собирать Passat и Skoda Superb.
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