Новый завод в Турции становится 123 для компании, но его строительство решили приостановить, что связано с политической напряженностью.

В строительство новой производственной площадки Volkswagen инвестировал 1,4 млрд долларов.

В начале этого месяца компания открыла свое подразделение и планировала запуск производства.

В результате Volkswagen остановил строительство нового автозавода в Турции и его запуск в связи с военным вторжением Турции в северные районы Сирии.

Как отметили представители компании, они внимательно следят за ситуацией, а решение о приостановке запуск предприятия было принято управляющими.

На новом предприятии планировали собирать Passat и Skoda Superb.