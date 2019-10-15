BMW показала, как отличаются разные типы шин в гонках

Многие автовладельцы считают, что для использования на дороге достаточно установить всесезонные шины и ездить на них круглый год. Но тут стоить отметить, что такой вариант больше подходит для тех регионов, где зимой практически нет снега.

Компания BMW решила доказать, что на каждый случай нужны определенные покрышки, а для этого она использовала четыре свои машины с разными покрышками.

Заезды устраивали в летний и зимний период. В пятиминутном ролике наглядно можно увидеть, как ведут себя автомобили в одинаковых условиях, но с разными покрышками.

Баварцы на свои автомобили установили летние, зимние фрикционные, зимние шипованные и спортивные полуслики.

В машинах проверили управляемость тормозной путь и разгон. Результаты оказались впечатляющими, причем они очередной раз доказывают, что использование шин, предназначенных для определенных условий это не просто маркетинг, как многие думают.

