Многие автовладельцы считают, что для использования на дороге достаточно установить всесезонные шины и ездить на них круглый год. Но тут стоить отметить, что такой вариант больше подходит для тех регионов, где зимой практически нет снега.
BMW показала, как отличаются разные типы шин в гонках
15.10.2019 18:54
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Компания BMW решила доказать, что на каждый случай нужны определенные покрышки, а для этого она использовала четыре свои машины с разными покрышками.
Заезды устраивали в летний и зимний период. В пятиминутном ролике наглядно можно увидеть, как ведут себя автомобили в одинаковых условиях, но с разными покрышками.
Баварцы на свои автомобили установили летние, зимние фрикционные, зимние шипованные и спортивные полуслики.
В машинах проверили управляемость тормозной путь и разгон. Результаты оказались впечатляющими, причем они очередной раз доказывают, что использование шин, предназначенных для определенных условий это не просто маркетинг, как многие думают.
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