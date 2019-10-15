Новый Volkswagen Viloran с дизайном Toureg может стать глобальным

Еще в прошлом месяце стало известно, что немецкая компания готовит новый минивэн, который получит стилистику кроссовера Toureg.

В первую очередь новый автомобиль создан для китайского рынка, та же он впервые и дебютирует. При этом стало известно, что новый минивэн Volkswagen Viloran может стать глобальным и выйдет, в том числе на европейский авторынок.

Поводом для таких выводов стал тот факт, что автомобиль заметили на европейских дорогах. Volkswagen Viloran построят на платформе MQB.

Минивэн будут предлагать с 2,0-литровым ДВС семейства EA888. Мощность данного агрегата составляет 220 л.с.

Показ Volkswagen Viloran состоится до конца 2019 года, а продажи скорее всего начнут в начале следующего года.