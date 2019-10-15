Во Владивостоке выставлен на продажу уникальный дизельный ВАЗ-2104

На сайте бесплатных объявлений о продаже автомобилей появился редкий экземпляр ВАЗ-21045 2001 года.

Данный экземпляр оснащен дизельным вихрекамерным ДВС объёмом 1,5-литра мощностью 53 л.с.

Автор объявления указал, что расход топлива на 100 км составляет всего 6 литров. За дизельный ВАЗ-21045 просят 85 тыс. рублей.

При разработке дизельного агрегата, который установлен в отечественной модели использовался блок 1,5-литрового ВАЗ-2103, поэтому унификация дизельного мотора с бензиновым была достигнута почти 50%.

Но в агрегате установили новый водяной насос, более мощный стартер с редуктором, фильтр тонкой очистки и увеличенный радиатор.