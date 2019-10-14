BMW будет продолжать увеличивать решетку радиатора в новых моделях

Главный дизайнер BMW заявил, что компания будет двигаться в заданном направлении, и фирменная радиаторная решетка в других моделях марки будет только увеличиваться.

После презентации Concept 4 на автосалоне во Франкфурте, в Сети начали критиковать марку за огромные «ноздри» в концепте. До этого критика была и по поводу большого кроссовера BMW Х7.

В компании думают по-другому, и не собираются идти на поводу у поклонников марки, которым не нравится новый дизайн «ноздрей».

По словам шеф-дизайнера BMW, компания должна развиваться и смотреть вперед, а в связи с этим будет применен новый стиль радиаторной решетки и другим моделям марки.

Также было отмечено, что новое поколение купе BMW 4-й серии больше не будет похоже на BMW 3-й серии.