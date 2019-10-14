Mazda в сентябре увеличила свои продажи в России на 8%

В прошлом месяце российские дилеры японского бренда реализовали 2 975 автомобилей, что оказалось больше на 8%.

За период с начала года автопроизводитель продал 21 816 машин, что на три процента хуже, чем годом ранее. Доля компании на рынке составила 1.7%.

Чаще всего в нашей стране продается кроссовер CX-5, который является бестселлером бренда. Его объёмы продаж составили 2 349 ед., что на 24% больше.

Этот кроссовер в сентябре вошел в топ-25 самых продаваемых автомобилей в России. Между тем напомним, что в этом месяце стартовали живые продажи седана Mazda3.