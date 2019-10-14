Российские аналитики рассказали об объёмах продаж автомобилей в кузове седан за период с начала года по август включительно.
Продажи седанов упали в России на 7% с начала 2019 года
14.10.2019 22:51
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В отчетный период на российском рынке было реализовано 325 700 седанов.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель оказался на 7,3% меньше.
Доля таких автомобилей на рынке составила 31,3% и они уступают по показателю универсалам, которые заняли долю 49,9%, сообщают в агентстве «Автостат», отмечая, что к последним отнесли и модели кроссоверов имеющие такой тип кузова.
Названы самые продаваемые кроссоверы с пробегом в РФ в 2019 году
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