В США выставлен на торги сгоревший дотла Ferrari 458 Italia

Узнать Ferrari 458 Italia невозможно, так как от нее ничего не осталось кроме ржавой груды металла.

Огонь полностью уничтожил итальянский роскошный автомобиль, но автовладелец не стал отчаиваться и выставил то что осталось на продажу.

Сгоревший Ferrari 458 Italia продает американский аукционный дом Copart. Лот пока открыт и не исключено, что его приобретут.

В США есть практика по продаже сгоревших машин, и они там без проблем продаются, а в случае с уничтоженной Ferrari 458 Italia покупателю нужен будет скорее всего VIN.

Но в США им воспользоваться уже не получится, так как в стране контролируется учёт списанных авто.