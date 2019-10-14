На китайском рынке в целом наблюдается падение продаж новых автомобилей, в сегменте электрокаров по итогам сентября зафиксировали серьезную отрицательную динамику.
Продажи новых электромобилей в Китае упали на 34%
14.10.2019 22:46
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Продажи новых электромобилей в Китае упали на 34%, а падение продаж наблюдается уже третий месяц подряд.
В частности, популярность электрокаров сократилась после изменения режима господдержки для автопроизводителей.
Только в этом году субсидии на производство электрокаров были сокращены на треть, а в следующем году и вовсе планируется отметить такие субсидии.
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