На китайском рынке в целом наблюдается падение продаж новых автомобилей, в сегменте электрокаров по итогам сентября зафиксировали серьезную отрицательную динамику.

Продажи новых электромобилей в Китае упали на 34%, а падение продаж наблюдается уже третий месяц подряд.

В частности, популярность электрокаров сократилась после изменения режима господдержки для автопроизводителей.

Только в этом году субсидии на производство электрокаров были сокращены на треть, а в следующем году и вовсе планируется отметить такие субсидии.