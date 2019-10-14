Пикап Tesla выполнят в стиле «бронетранспортера из будущего»

Новый пикап американской компании должен дебютировать в следующем месяце, а пока Илон Маск подогревает к нему интерес.

В социальной сети глава компании рассказал о том, как будет выглядеть первый пикап бренда.

В твиттере Маск назвал пикап Cybertruck. Дизайн пикапа, по заявлению главы Tesla, будет футуристический, а стилистика будет выполнена в виде «бронетранспортера из будущего».

Как ранее сообщил Илон Маск, пикап обойдется покупателям по цене менее 50 тыс. долларов.

Электрическая установка пикапа будет представлена двумя электромоторами, расположенными на каждой оси и обеспечивающие полный привод.

Ранее Маск говорил, что новинка будет еще и с «сумашедшим» крутящим моментом и автопилотом.