В Jaguar I-Pace выявили неожиданный дефект благодаря «Лосиному тесту»

Во время тестов электрического Jaguar I-Pace выявили неожиданную проблему — оказалось, что во время прохождения «лосиного теста» в электрокаре блокируется переднее колесо.

«Лосиный тест» считается самым сложным испытанием для машины, и как правило в этом упражнении выявляются недостатки автомобиля.

Во время перестроения Jaguar I-Pace на высокой скорости (77 км/ч) в машине блокировалось переднее колесо.

С чем это связано пока неизвестно, так как система курсовой устойчивости не должна блокировать колеса.

Напомним, электрокар Jaguar I-Pace продается в России по цене от 5 246 000 рублей. Максимальная комплектация стоит от 7 210 000 рублей.

Все версии электрокара оснащены силовой установкой мощностью 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. Запас хода кроссовера на электрической тяге составляет 470 км.

