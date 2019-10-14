Этот автомобиль вышел на американский рынок еще в 2017 года, но только в этом году модель поступит в продажу в Китае.

General Motors анонсировал нового конкурента Toyota Highlander, опубликовав первое изображение. Наряду с этим автомобиль появилась в базе Министерства промышленности Китая, где также были опубликованы и некоторые характеристики.

Новый Buick Enclave позиционируется как конкурент Toyota Highlander, а от американской версии он отличается измененной решеткой радиатора и оптикой. Для покупки модель предложат с семи- или шестиместным салоном.

Моторная гамма кроссовера будет представлен двухлитровым 230-сильным двигателем, пару котором составит девятискоростной автомат.

Мощность мотора составит 230 л.с., а еще он будет оснащен системой деактивации цилиндров. Система привода в новинке для Китая будет только на переднюю ось. В продаже Enclave появится до конца осени.