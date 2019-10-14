Lada Largus получил дополнительный навесной багажник, который будет стоить 68 тыс. рублей.
Lada Largus получил двойной багажник
14.10.2019 22:30
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В Сети опубликовали снимок Lada Largus с навесным багажником под названием ShuttleBox.
Заявлено что объём багажника 0,8 кубическим метра, а его вес всего 40 кг и грузоподъемностью 100 кг. ShuttleBox крепится к задним стойкам кузова.
По заявлению разработчиков, багажник ShuttleBox в Largus не влияет на центр тяжести и управляемость.
Также он не увеличивает уровень лобового сопротивления, а значит водитель не столкнётся с повышенным расходом топлива.
ShuttleBox для отечественной модели уже проходит сертификацию, и для его использования не нужно вносить изменения в ПТС.
Цена ShuttleBox составит 55 тыс. рублей, а еще за 13 тыс. рублей багажник выкрасят в цвет кузова автомобиля.
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