Lada Largus получил двойной багажник

Lada Largus получил дополнительный навесной багажник, который будет стоить 68 тыс. рублей.

В Сети опубликовали снимок Lada Largus с навесным багажником под названием ShuttleBox.

Заявлено что объём багажника 0,8 кубическим метра, а его вес всего 40 кг и грузоподъемностью 100 кг. ShuttleBox крепится к задним стойкам кузова.



По заявлению разработчиков, багажник ShuttleBox в Largus не влияет на центр тяжести и управляемость.

Также он не увеличивает уровень лобового сопротивления, а значит водитель не столкнётся с повышенным расходом топлива.



ShuttleBox для отечественной модели уже проходит сертификацию, и для его использования не нужно вносить изменения в ПТС.

Цена ShuttleBox составит 55 тыс. рублей, а еще за 13 тыс. рублей багажник выкрасят в цвет кузова автомобиля.