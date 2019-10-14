Россиян предупреждают об изменении транспортного налога

В ФСН напомнили, что в этом году изменился транспортный налог, правда изменения коснулись не всех автомобилей.

Речь идет в первую очередь об изменении транспортного налога для машин, стоимость которых составляет от 3 до 5 млн рублей.

С недавнего времени для таких машин ввели единый повышающий коэффициент, составляющий 1,1.

Ранее такие автомобили попадали под нижнюю категорию роскошных, где коэффициент был 1,3, а для авто возрастом до года и вовсе 1.5.

Помимо этого, в новых правилах перестала действовать льгота, позволяющая снижать налог для грузовых машин массой более 12 тонн, которые внесены в систему «Платон».

Теперь владельцы таких грузовиков платят транспортные налоги в полном объёме.