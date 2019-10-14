Рамный пикап Isuzu D-Max сменил поколение

Предыдущее поколение простояло на конвейере восемь лет, а теперь пикап сменил поколение и относится к 2020 модельному году.



Автомобиль остался рамным и создан на новой платформе Isuzu Dynamic Drive, позволившей увеличить жесткость кузова на 20%, а также снизить вес рамы и увеличить ее прочность.

Во всех комплектациях нового Isuzu D-Max будут предлагаться дисковые тормоза. Что касается габаритов, что новое поколение пикапа стало на 5 мм выше и на 10 мм шире, а расстояние между осями теперь составляет 3 125 мм для версии с двухрядной кабиной.

В салоне водителю будет доступна мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, климат-контроль на две зоны, а также руль с регулировкой по вылету и высоте. Все это предложат в топовых комплектациях, которые также будут отличаться наличием адаптивной светодиодной оптикой, системой мониторинга слепых зон и шестью подушками безопасности.

Еще в компании отметили, что разработка систем безопасности для нового Isuzu D-Max велась совместно со специалистами Mazda.

Линейка двигателей новой генерации грузовичка будет представлена турбированным 150-сильным двигателем, который будет предлагаться в базовых комплектациях.

Этот же мотор предлагается и для предшественника. При этом трехлитровый агрегат был серьезно доработан и теперь его мощность составляет 190 л.с. при 450 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии предложат шестискоростную механику или робот. В Таиланде Isuzu D-Max выйдет в продажу 19 октября по цене от 1,75 млн рублей в эквиваленте.

За пределами этого рынка модель появится в следующем году, причем уже летом пикап появится и в России.