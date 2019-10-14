Porsche презентовал базовую версию кроссовера Taycan

Четвертого сентября автопроизводитель провел презентацию электрического кроссовера в версиях Turbo и Turbo S , а теперь дебютировал и обычный кроссовер.

Базовая версия кроссовера Taycan получила приставку к названию 4S и отличается менее мощной установкой и емкими аккумуляторами, а также сниженным ценником.

Для обычного Taycan предложат силовую установку мощностью 530 лошадиных сил с возможностью кратковременно увеличивать отдачу до 570 л.с.

Разгонится модель до первой сотни менее чем за четыре секунды, а ее максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

О запасе хода кроссовера в компании не рассказали, но было заявлено, что от мощной зарядки запас аккумулятора с 5% до 80% пополнится за 22,5 мин.

На американском рынке Taycan 4S обойдется в 103 800 долларов, а с более мощным аккумулятором стоимость будет выше на 6 580 долларов. Новый Taycan уже доступен для заказа в России, а первые экземпляры привезут только осенью будущего года.